Le Betis Séville envisage de vendre Nabil Fekir

Depuis que Nabil Fekir a posé ses valises en Andalousie, il n’a pas vraiment répondu aux attentes. Ce qui inquiète le Betis Séville qui avait beaucoup misé sur lui en juillet 2019 (19,5 M€).

Un an et demi après son arrivée, l'équipe andalouse pense sérieusement à se séparer de lui à la fin de la saison. Le motif ? Son salaire assez conséquent : 4 M€ par an. Une somme très lourde pour les finances du club, déjà impacté par la crise économique provoquée par le Covid-19.

De plus, l'intéressé ne serait pas contre l'idée de quitter Séville cet été. Selon plusieurs médias ibériques, Fekir aimerait tenter de se relancer en Allemagne.

En 58 participations avec les Sévillans, le milieu offensif n'a inscrit que 8 petits buts.