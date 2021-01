Le Betis veut prolonger AÃ¯ssa Mandi

La situation économique de Real Betis après le début de la pandémie de COVID-19 a obligé à arrêter toutes les opérations en cours. Parmi elles, la prolongation de contrat d'un Aïssa Mandi qui sera libre le 30 juin prochain.

Ravi des performances du défenseur central, le Betis a voulu prolonger son séjour mais a été pris par le temps en raison de l'impossibilité d'approcher l'ancienne proposition. Une offre qui semblait alors convaincre l'Algérien.

Il y a quelques mois, les vert et blanc ont repris les négociations sans succès. Les positions étaient devenues trop éloignées les unes des autres, et la continuité de l'Algérien était mise en attente. Une incertitude qui demeure à ce jour.

Cependant, l''Estadio Deportivo' rapporte que depuis le 1er janvier, Mandi étant désormais prêt à accepter de nouvelles offres, ses agents et le club sont à nouveau en pourparlers. Le joueur se sent à l'aise et il semble y avoir un peu plus d'optimisme.

Aïssa Mandi ne veut pas se précipiter dans un engagement. Il attend une offre irrésistible, mais si cela n'arrive pas, il semble que le Betis se rapproche lentement de son ancienne proposition et le joueur est réceptif.