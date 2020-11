Le Brésil assure le service minimum face au Venezuela

La Seleçao a eu quelques difficultés a s'imposer face au Venezuela ce vendredi pour les qualifications à la Coupe du Monde 2022. Les joueurs Auriverde ont assuré l'essentiel et se tourne à présent vers le match de mardi, face à l'Uruguay.

Les hommes de Tite, privé de Neymar, blessé, jouait à Sao Paulo et on réussi à l'emporter sur le score de 1-0 grâce à un but du joueur de Liverpool, Roberto Firmino. Le Brésil a manqué d'imagination face à une équipe du Venezuela compacte. Il faut dire que l'équipe était également décimée par plusieurs absences, comme Neymar mais aussi Coutinho ou encore, Casemiro. Le sélectionneur a aligné d'entrée Richarlison, Roberto Firmino et Gabriel Jesus. Une attaque très portée sur l'individuel qui a manqué aux brésiliens d'enfoncer le clou.