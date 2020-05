Le Brésil suspend les entraînements après avoir détecté des cas positifs

L'Internacional et Grêmio ont été les premiers clubs à reprendre les entraînements au Brésil. Une reprise qui s'est déroulée dans le respect des mesures sanitaires afin d'éviter une nouvelle contamination pendant la pandémie de Covid-19.

Mais les choses se sont compliquées, puisque que Grêmio a détecté trois cas positifs au coronavirus.

C'est donc pur cette raisn que le Brésil a pris la décison d'interdire, jusqu'à nouvelle ordre, les sessions de travail.

Le Brésil n'a pas été epargné par la crise sanitaire, plus de 150 000 cas ont été confirmé et 10 650 personnes sont décedées à cause du Covid-19.