Le but de Ronaldo contre Lyon élu meilleur but de Ligue des champions

Le but de Cristiano Ronaldo contre l'Olympique Lyonnais en huitième de finale retour de la Ligue des champions a été élu meilleur buteur de l'édition 2019-2020 de la compétition.

Un but splendide de la part de l'international portugais de la Juventus Turin, un tir croisé depuis l'extérieur de la surface qui avait terminé dans la lucarne des cages d'Anthony Lopes.

Cette frappe de Cristiano Ronaldo a ainsi été récompensée et termine devant le but de Marcel Sabitzer contre le Zenit Saint-Petersbourg lors de la troisième journée de la phase de groupes.

En troisième position se trouve celui de Juan Cuadrado contre l'Atlético Madrid. Le but de Luis Suárez contre l'Inter Milan est quatrième, devant Serge Gnabry et sa folle course contre Lyon en demi-finales.