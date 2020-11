Le calvaire de Cheryshev, qui n'a disputé qu'un match complet en un an

L'attaquant de Valence Denis Cheryshev n'a disputé qu'un seul match complet au cours des douze derniers mois, après avoir connu plusieurs périodes de blessure et ayant à peine été titulaire lorsqu'il était disponible.

Il a également manqué le match de samedi contre l'Atlético de Madrid, un match qui a eu lieu après l'annonce du club plus tôt cette semaine qu'un membre de l'équipe avait été testé positif à la COVID-19 sans préciser qui.

La carrière de l'international russe pendant cette période a été marquée par l'irrégularité, avec plusieurs entrées et sorties du groupe, car à cause de différentes blessures, il a été indisponible à trois reprises, deux la saison dernière et une cette saison, d'environ un mois chacune.

Au cours de cette année civile, Valence a disputé 42 matchs entre la Liga, la Coupe du roi et la Ligue des champions. Le 22 février à Anoeta, Cheryshev est resté 90 minutes sur le terrain, face à la Real Sociedad, lors d'une défaite 3-0.

Il a également été titulaire, mais a toujours été remplacé lors de six autres matches, dont trois la saison dernière et les trois derniers de Valence avant celui joué samedi contre l'Atlético de Madrid (contre Getafe, le Real Madrid et Alavés). Il est entré en jeu à 17 reprises et n'a pas joué les 18 autres matches, presque toujours parce qu'il ne figurait pas dans le groupe à cause de problèmes physiques.

Cette année, Cheryshev a marqué un but, qu'il a inscrit à Milan contre l'Atalanta lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, au cours duquel Valence s'est incliné 4-1.

Cheryshev a joué pour Valence lors de la saison 2015-16 et est revenu au club il y a un peu plus de deux ans, au début de la saison 2018-19, après un passage à Villarreal. Au total, il compte 85 matchs et dix buts en tant que Valencien.