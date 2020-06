Le Celta profite de la fragilité défensive du Barça pour égaliser

Le FC Barcelone a eu du mal à reprendre en seconde période. Et le Celta Vigo a profité de la fragilité défensive du club blaugrana pour égaliser dès la 49e minute de la rencontre.

Brais Mendez interceptait une passe d'Ivan Rakitic et permet à Iago Aspas de lancer Okay dans la profondeur. Dans la surface, Okay aurait pu frapper mais voi bien Fedor Smolov.

Okay trompe Gérard Piqué avant de passer le ballon à Smolov, qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets de Marc-André ter Stegen, mettant fin aux 500 minutes du gardien sans prendre de buts.