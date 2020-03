Le championnat écossais est suspendu jusqu'à nouvel ordre

La crise sanitaire provoquée par la pandémie du coronavirus continue de s'étendre en Europe et touche le monde du football.

Après l’Italie, l’Espagne, la France et l’Angleterre, l’Écosse annonce à son tour la suspension de tous ses championnats.

La Fédération Écossaise de Football a été l'une des dernières a annoncé la suspension du championnat jusqu'à nouvel ordre, sans préciser de date.

"L'annonce de ce vendredi est réalisée pour le bien et la santé de tous, mais également pour celle des joueurs, des arbitres et du personnel qui travaillent autour du match. Le pays étant en phase de "confinement" de la pandémie de coronavirus", indique le directeur de la FA, Ian Maxwell.

NEWS | The Joint Response Group can confirm the decision of the Scottish FA Board to suspend ALL domestic professional and grassroots football under the jurisdiction of the Scottish FA until further notice.https://t.co/xGeafo2rE0