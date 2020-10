Le choix de Luka Romero : l'Argentine ou l'Espagne ?

Au mois de juin dernier, alors que Majorque luttait encore pour éviter la relégation en seconde division espagnole, le monde du football a découvert la jeune pépite Luka Romero.

Le jeune joueur de Majorque est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts en championnat espagnol en entrant en jeu contre le Real Madrid en fin de saison dernière, à l'âge de 15 ans, 7 mois et 6 jours.

Il est indéniablement devenu l'une des promesses à suivre sur les prochaines années, et les sélections sont déjà en train de se battre pour convaincre le jeune joueur, qui dispose de trois nationalités.

À la fois argentin (nationalité de sa famille), mexicain (né au Mexique), et espagnol après y avoir vécu depuis tout jeune, celui-ci aura un choix à faire pour sa carrière internationale.

Et selon les informations de 'AS', l'Argentine et l'Espagne se battent déjà pour lui, et la fédération espagnole se serait réunie avec le père du jeune joueur il y a quelques jours pour tenter de le convaincre de choisir l'Espagne.

Mais l'Argentine a déjà une longueur d'avance, puisque Luka Romero semble être tourné vers l'Argentine, et a déjà porté le maillot U15 de la sélection argentine. Le Mexique, lui, ne s'est pas manifesté.