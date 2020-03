Le classement des meilleurs buteurs de la Liga 2019-20

Le classement des meilleurs buteurs du championnat d'Espagne est différent des autres années, et de nombreux joueurs se battent pour une place sur le podium.

Après la victoire de Leo Messi la saison passée, le joueur se retrouve de nouveau en tête de ce classement du 'Pichichi' espagnol avec 18 buts. Le joueur a devancé Karim Benzema.

Karim Benzema, attaquant du Real Madrid, occupe la seconde place du classement. Avec un total de 13 buts, le joueur français est en grande forme depuis le début de saison.

Luis Suarez occupe la troisième place mais n'est plus tout seul. Malgré sa blessure de longue durée, le joueur uruguayen a inscrit sa 11e réalisation de la saison.

Lucas Perez a doublé ses concurrents et a rejoint le joueur du Barça sur le podium. En pleine forme, le joueur d'Alavés a inscrit son 11e but de la saison.

Roger Marti, attaquant de Levante, monte un peu plus haut dans ce classement et occupe la quatrième place après avoir inscrit 10 buts cette saison, tout comme Ángel et Gerard Moreno