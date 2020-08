Le club de Malaga au bord de la rupture

Cela fait plusieurs mois que Malaga enchaîne les mauvaises nouvelles. L'équipe andalouse était dans le viseur du Tribunal supérieur de justice en Espagne alors que la présidence de son propriétaire Abdullah bin Nasser bin Abdullah Al Ahmed Al Thani a été révoquée.

"Aujourd'hui, la direction du Málaga Club de Fútbol, S.A.D a fait part aux footballeurs professionnels de son intention d'engager une procédure de licenciement collectif" a déclaré la direction sur Twitter avant de poursuivre "Dans ce cadre, la restructuration touchera directement l'équipe première masculine. Cette nouvelle restructuration rejoint le plan économique qui a pour but de sortir le club blanquiazul de la situation financière compliquée dans laquelle il continue d'être immergé, malgré les récents efforts"

Pour sa survie, le club doit trouver 5 millions d'euros afin que la DNCG espagnole puisse valider les comptes et surtout repartir en Liga123. Couteau à la gorge, les joueurs n'ont que deux choix, soit ils acceptent de réduire leur salaire de 80 à 90 %, soit ils quittent le club. Le capitaine, Adrian Gonzalez, et David Lomban ont commencé à négocier avec la direction. "Le Malaga CF se voit obliger de franchir ce pas pour le bien de l'entité et espère que les abonnés et supporters comprendront et soutiendront ce nouvel effort, dont l'unique objectif est de créer une structure supportable et compétitive, pour rendre au Malaga CF son enthousiasme perdu."

Les joueurs poussés vers la sortie en priorité sont Munir, Cifu, Juankar, Luis Hernández, Lombán, Diego González, Rolón, Boulahroud, Juanpi, Adrián, Pacheco et Renato Santos, d'après 'Marca'. Le club envisage de fortes baisses salariales ou licenciements.