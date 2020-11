Ballon d'Or 1994 alors qu'il portait le maillot du FC Barcelone, Hristo Stoichkov est un fan inconditionnel du Barça. Et, comme beaucoup de supporters du club catalan, le Bulgare a tremblé cet été alors que Messi semblait tout proche d'un départ.

Finalement, la Pulga est restée au sein du club catalan, pour le plus grand bonheur de celui qui a réalisé deux passages à Barcelone au cours de sa carrière, qui aimerait un autre traitement pour la star argentine au sein du club.

"Je continue de penser qu'il prendra sa retraite ici, mais il y a toujours un mais. En tant que fan et ancien joueur, j'aimerais que ce soit comme ça, mais je ne sais rien de la réflexion qu'il peut avoir sur son futur. Je suis content et heureux qu'il soit resté. Le club doit prendre soin de lui et le chouchouter. C'est dommage que les supporters ne puissent pas lui montrer leur amour. Sur Instagram, je mets parfois une photo avec lui et je vois des commentaires positifs à son égard. Je l'aime beaucoup, et les gauchers n'échouent jamais", a-t-il déclaré.