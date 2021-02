Le club norvégien de Tromso demande à boycotter la Coupe du Monde 2022 au Qatar !

Voici la première réaction du monde du football suite à l'enquête publiée par 'The Guardian' dans laquelle le média assure que 6 500 personnes ont perdu la vie sur les chantiers réalisés en vue de la Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar.

Tromso, un club de première division norvégienne a demandé à la Fédération de son pays de boycotter le Mondial qui aura lieu dans deux ans.

"Tromso pense qu'il est temps que le football s'arrête et prenne un peu de recul. Nous devrions penser à ce qu'est réellement le football et à pourquoi tant de gens aiment notre sport. La corruption, l'esclavage moderne et un tel nombre de décès lors de la construction des infrastructures est inacceptable", a expliqué le communiqué du club.

Les membres du club norvégien ont assuré qu'ils ne pouvaient pas "voir des gens mourir au nom du football". "Nous ne regarderons pas. Le football ne peut pas contrôler la politique et les affaires internes de toutes les nations. Mais il convient d'établir des normes claires pour les tournois que nous organisons", ont-ils ajouté.

"Tromso demande à l'Association Norvégienne de Football de soutenir ce boycott en vue de la Coupe du Monde 2022. Si la Norvège se qualifie, nous ne devrions pas aller au Qatar. Tromso ne participera pas à la promotion de la Coupe du monde au Qatar par le biais de communications", a conclu le club norvégien.