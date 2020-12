Le communiquÃ© du BarÃ§a sur la blessure de Lionel Messi

Le capitaine du FC Barcelone, Lionel Messi, était absent de la séance d'entraînement de ce dimanche. Ronald Koeman a évoqué en conférence de presse que l'international argentin disposait de quelques jours de vacances supplémentaires.

En effet, le club catalan a donné à Messi plusieurs jours afin qu'il puisse se rétablir d'une blessure à la cheville et poursuivre sa rééducation. Il manquera le match contre Eibar mardi mais devrait être opérationnel pour les autres matches à venir et reprendre l'entraînement mercredi, comme l'explique le communiqué du club.

MEDICAL ANNOUNCEMENT

Leo Messi is completing the treatment for his right ankle.

