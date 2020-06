Le coup de gueule de Garay contre Valence

Ezequiel Garay en a gros sur la patate et l'a fait savoir dans une vidéo de 13 minutes.

L'Argentin se dit vicitime d'une campagne de dévalorisation de la part de son club, le FC Valence, qu'il a rejoint en 2016.

"Cela me fait beaucoup de peine d'en arriver là. La campagne de dévalorisation dont je fais l'objet. Quand je parle de campagne contre moi, je veux parler de personnes de mon club qui veulent me discréditer en tant que professionnel et en tant que personne...Toute la polémique remonte au moment où une information a filtré selon laquelle j'aurais refusé une offre de 2,7 millions d'euros net, ce qui est totalement faux... Le 2 juillet, mon agent m'a fait part d'une offre bien inférieure", a affirmé Garay dans des propos relayés par 'So Foot'.

"Tout est resté à l'arrêt jusqu'au 13 novembre, avec des contacts et une proposition à laquelle j'ai dit oui. Une offre inférieure à ce qui a été dit et autour de laquelle on a conclu un accord verbal. J'attendais le contrat. Je termine en disant que c'est facile de véhiculer des mensonges", a conclu l'Argentin, qui avait été victime d'une rupture des ligaments croisés avant la trêve liée au coronavirus.

Après quatre saisons à Mestalla et 114 matches disputés, Garay (33 ans), devra donc se trouver un nouveau club.