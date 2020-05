Le (difficile) record que cherche à battre Lewandowski

Lewandowski a inscrit 25 buts en 23 matches. Alors qu'il reste encore neuf journées à disputer, le record de Müller est difficile mais pas impossible à atteindre.

Autre record qui pourrait être battu cette saison est celui des 101 buts marqués par le Bayern en 1973-74. Les Bavarois ont inscrit 73 buts, avec une moyenne de 2,92 buts par match. Si cette moyenne est maintenue, le Bayern atteindrait 99 buts.

Le joueur a déjà affirmé qu'il donnera tout pour mettre la barre le plus haut possible. "Je me sens mieux que jamais", a-t-il déclaré à 'Spox.com'. "Durant les deux mois de trêve, j'ai pu travailler mon physique de manière plus spécifique".

Un autre joueur peut aussi battre des records : Jadon Sancho, joueur du Borussia Dortmund. Le Britannique a donné 16 passes décisives, il pourrait donc battre le record d'Emile Forsberg, de Leipzig, qui avait offert 22 buts lors de la saison 2016/2017.

Sancho, avec 14 buts sur son compte personnel, n'est qu'à une réalisation de devenir le premier joueur à compter au moins 15 buts et 15 passes décisives dans une saison.