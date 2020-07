Le dimanche des Bleus

Benzema muet et pas Pichichi

Il devait signer un festival de buts (cinq) pour dépasser Lionel Messi au classement des buteurs de la Liga, mais il est resté muet. Pour sa meilleure saison sous le maillot blanc, Karim Benzema n'a pas brillé ce dimanche. Il a alerté le portier de Leganés en première période (18e), avant de s'effacer et de sortir à la 61e minute lors du nul des siens 2-2 en clôture du championnat.

Toujours dominateur dans ses duels défensifs, tranchant dans ses appels en profondeur et précis dans ses relances, le latéral Ferland Mendy a définitivement éclipsé le Brésilien Marcelo, blessé, sur le flanc gauche du Real. L'ex-Lyonnais finit la saison en boulet de canon et a convaincu les fans merengue, au point que la presse espagnole se demande s'il n'est pas la meilleure recrue du Real l'été dernier (venu pour 6 ans et 48 M EUR) après la saison fantôme d'Eden Hazard.

Pour son 9e match toutes compétitions confondues dans les cages du Real Madrid, Alphonse Areola n'a quant à lui pas vraiment convaincu. Alors que Thibaut Courtois a été préservé après le coup reçu à la tête contre Villarreal jeudi, le gardien prêté par le PSG a réussi à bien diriger ses hommes sur les coups de pied arrêtés et a signé quelques arrêts faciles (12e, 14e, 20e)... mais a offert un sauvetage hasardeux des poings à la limite de la surface (23e), et a semblé un peu fautif sur la première égalisation de Leganés (45e+1).

Giroud encore buteur

L'attaquant de Chelsea Olivier Giroud a de nouveau été décisif en ouvrant le score juste avant la pause contre Manchester United (3-1) et en mettant son équipe sur la route de la finale de la Coupe d'Angleterre. Giroud a marqué cinq fois sur ses six dernières titularisations, des buts souvent décisifs.

Le défenseur central des Blues Kurt Zouma a livré un match quasiment impeccable et plein d'autorité. Les attaquants de Manchester United n'ont quasiment jamais été dangereux. Zouma a même failli ouvrir le score de la tête en première période.

Les Français de Manchester United Anthony Martial et Paul Pogba, entrés en cours de jeu, n'ont pas réussi à s'illustrer et à éviter la défaite de leur équipe.

Lloris en mode "clean-sheet"

Malgré quelques fautes techniques inhabituelles en début de match, comme une mauvaise appréciation de la trajectoire (21e), Hugo Lloris a réalisé un match quasi-parfait avec Tottenham contre Leicester (3-0) dans le choc de la 37e journée de Premier League. Auteur d'une magnifique parade sur une reprise de volée d'Ayoze Perez pour préserver l'avantage de son équipe (27e), le Français a écoeuré l'attaquant espagnol en détournant sa frappe dangereuse juste avant la mi-temps (43e). Il a continué son festival en s'envolant pour détourner le coup franc de Gray (57e). Impérial.

Lenglet rejoint l'infirmerie française du Barça

A Barcelone, la fin de saison ne fait pas de bien aux organismes des Français. Après Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti et Antoine Griezmann, c'est au tour de Clément Lenglet d'être touché: le défenseur international est sorti prématurément (46e) dimanche pour la dernière journée de Liga à Alavés, visiblement touché sur le côté droit du bassin. Sa cheville avait tourné en première période (11e) et il a vécu un dimanche bien plus agité que ses coéquipiers, vainqueurs 5-0.