Le discours de Pochettino à la mi-temps a tout changé

Mbappé a ouvert le score sur pénalty contre le cours du jeu suite à une faute dans la surface de Lenglet sur Icardi. Sept minutes plus tard, Messi marquait sur une frappe puissance d'une trentaine de mètres qui allait se loger dans la lucarne de Keylor Navas. Imparable !

Le Paris Saint-Germain a vécu une première mi-temps très compliquée au cours de laquelle le FC Barcelone semblait pouvoir revenir au score. Ousmane Dembélé s'est procuré de multiples occasions mais n'a pas réussi à les concrétiser.

Après le coup de sifflet final, Pochettino a déclaré que la mi-temps avait été déterminante afin de "corriger quelques erreurs", ce qu'a confirmé le capitaine parisien, Marquinhos.

"Nous n'allons pas révéler nos secrets, mais Pochettino n'était pas content. Il nous a montré à la vidéo les moments difficiles où on avait fait des erreurs défensives", a expliqué le Brésilien.

Le joueur a confirmé qu'il leur avait demandé plus d'implication et a montré des phases de jeu à la vidéo, et selon lui "c'est ce qui a fait la différence".