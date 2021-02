Messi essaiera de battre deux records contre Cadix

Le FC Barcelone recevra Cadix ce dimanche au Camp Nou et cherchera à se venger de l'équipe andalouse qui avait réussi l'exploit les renverser en début de saison. Demain, Leo Messi cherchera à gagner et à marquer contre le 'sous-marin jaune' pour en faire la 38e contre laquelle il s'illustre. S'il est titularisé, le natif de Rosario dépassera Xavi et deviendra le deuxième joueur avec le plus de titularisations sous le maillot 'blaugrana', après Zubizarreta (622).