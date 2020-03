Le drame d'Edson Álvarez touche à sa fin : sa famille est enfin à ses côtés

Il existe de nombreuses lois étranges et discutables. Et celle qui empêche un couple étranger de résider à la même adresse aux Pays-Bas, si tous deux n'ont pas atteint l'âge de 21 ans, semble quelque peu injuste. Pour cette raison, le défenseur de l'Ajax Edson Alvarez ne pouvait pas vivre avec sa compagne Sofia Toache, ni avec la fille qu'ils ont en commun.

Jusqu'à présent, la jeune femme a reçu une autorisation spéciale après plus d'un an de lutte bureaucratique. Le défenseur avait auparavant avoué avoir eu des difficultés à cause de cette circonstance.

Il n'est pas surprenant qu'ils aient partagé une maison à Londres, où le défenseur mexicain se déplaçait chaque fois qu'il le pouvait et était autorisé à être avec Toache et sa petite fille.

L'histoire s'est terminée par une fin heureuse. Edson Álvarez a pu avoir ses deux "princesses" à la maison, comme il les a lui-même appelées sur Instagram, où il a célébré la nouvelle avec ses fans en publiant une photo.