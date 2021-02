Le FC Barcelone présente ses plus sincères condoléances à Ronaldinho

Ce samedi, le Brésil a dit 'au revoir' à Dona Miguelina, la mère de la star de la Seleção, de Milan, du Barça et du PSG. Le club brésilien de l'Atlético Mineiro où il a joué entre 2012 et 2014, a fait savoir : "Nous sommes en deuil après l'annonce du décès de Dona Miguelina. Nous recevons cette nouvelle avec une immense tristesse. Que Dieu l'accueille et apporte du réconfort à notre éternel génie".

Quelques heures plus tard, le FC Barcelone, club où Ronaldinho a atteint son meilleur niveau, a présenté ses condoléances à l'ancien 'blaugrana'.

"Nous présentons nous plus sincères condoléances à notre éternelle idole, Ronaldinho, suite à la perte de sa mère. Repose en paix, Dona Miguelina Elói Assis dos Santos" a twitté le club catalan.

La mère de Ronaldinho a été très importante pour le joueur tout au long de sa carrière. Elle a également été l'une des clés du succès du joueur dans son étape à Barcelone, où Ronnie en personne l'a invitée à de nombreux évènements.