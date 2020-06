Le FC Barcelone s'intéresse à un jeune espoir turc

Le FC Barcelone est entré dans la danse pour Kökcü. Le Turc, qui n'a que 19 ans et joue pour Feyenoord en Eredivisie, fait partie des joueurs U23 ayant le plus de potentiel au monde selon les données de 'ProFootballDB', le laboratoire de données de 'BeSoccer'.

'Rijnmond' nous apprend ce vendredi que le FC Barcelone piste le jeune joueur. Il ajoute que cela pourrait faire monter en flèche la valeur marchande du footballeur. Son prix actuel est de 5,4 millions d'euros, mais avec trois grands clubs qui font des offres, il pourrait augmenter rapidement.

Les médias néerlandais affirment que son transfert pourrait être un record pour son club, dépassant ainsi celui de Dirk Kuyt à Liverpool en 2006, qui s'élevait à 18 millions d'euros. Cela signifierait que la valeur de Kökcü augmenterait d'au moins trois fois et demie, une augmentation énorme compte tenu de sa jeunesse.

Et pourquoi s'intéresse-t-on autant à ce garçon ? Il n'a même pas 20 ans et est déjà un joueur clé de son équipe. Cette saison, il a joué 35 matches, 34 étant titulaire. Il a inscrit trois buts et six passes décisives et a le potentiel pour être l'un des meilleurs de la planète.