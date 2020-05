Le FC Metz prolonge Matthieu Udol jusqu'en 2024

Matthieu Udol (24 ans) prolonge au FC Metz. Dans un communiqué publié ce lundi, la formation messine, 15e de Ligue 1, a annoncé la prolongation de deux ans du latéral gauche, qui est désormais lié à son club formateur jusqu'en 2024.

Acteur du maintien de son équipe cette saison, Udol déclare sur le site du club : "C'est une grande fierté de continuer l'aventure au sein de mon club formateur. Le club me fait confiance et je suis vraiment très heureux de pouvoir leur rendre. Je démarre ma quinzième année sous le maillot messin, et elle sera en Ligue 1, c'est vraiment top ! À mon goût, je n'ai pas encore assez joué avec mon club. Je compte bien continuer à faire grandir l'histoire entre le FC Metz et moi."