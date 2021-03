Le FC Séville est la cible favorite d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone est sur un petit nuage. Après sa déroute 2-0 au match aller, les 'blaugrana' ont signée une superbe remontée au Camp Nou (3-0).

Ousmane Dembélé a ouvert le score à la 12e minute sur une frappe du droit qui est allée se loger dans la lucarne de Tomáš Vaclík.

Avec ce but, Dembélé fait de Séville l'équipe contre laquelle il marque le plus. Les trois autres buts sont intervenus la semaine dernière en Liga, en finale aller de Supercoupe d'Espagne, et en Liga en octobre 2019.