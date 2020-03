Le five-a-side idÃ©al de Nani

Nani joue désormais aux États-Unis, à la MLS, avec Orlando City. Il a inscrit 12 buts et distribuer 5 passes lors de sa première saison avec son nouveau club.

Nani a choisi son five-a-side et, le Portugais a presque choisi des joueurs de Manchester United, son ancienne équipe. Un quintette très portugais et mancunien.

Dans le cinq idéal de Nani on retrouve De Gea, Bruno Alves, Deco, Paul Scholes et Cristiano Ronaldo.

From @Cristiano to @D_DeGea, Nani has played with some legends throughout his career.



See who made @luisnani's five-a-side team. pic.twitter.com/ieHCJJ2AWC