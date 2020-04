Le football écossais ferme presque totalement ses portes

C'est désormais officiel. Championship, League One et League Two écossaises ferment définitivement leurs portes. Les leaders de chaque championnats sont donc proclamés champions.

C'est la Ligue de football professionnel écossaise qui l'a annoncé via un communiqué officiel. Dans celui-ci, elle explique que 81% des clubs membres ont accepté de mettre un terme aux championnats, dans la hiérarchie juste en-dessous de la Premiership.

Cela signifie que les actuels leaders des championnats sont proclamés champinos. Dundee United, avec 14 points d'avance sur Inverness, est le champion de la Championship 2019-2020.

Raith Rovers a remporté la League One pour un petit point sur Falkirk, alors que le noueau champion de League Two est les Cove Rangers, qui comptaient eux 13 points d'avance sur Edinburgh City.

La seule incertitude concerne désormais la Scottish Premiership, ainsi que les différentes montées et descentes d'un championnat à un autre. Selon le communiqué, une restructuration est envisagée, c'est pourquoi les différentes relégations pourraient être annulées.

En Premiership, c'est le Celtic qui est en tête avec 23 points d'avance sur les Rangers.