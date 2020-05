Le frère de Fekir rassure les supporters du Betis

Nabil Fekir était la recrue star du Betis Séville lors du mercato estival précédent. L'ancien joueur de l'OL a disputé 23 rencontres en tant que titulaire en Andalousie. Il a inscrit sept buts et délivré deux passes décisives.

L'international français a des offres sur le table, mais très apprécié par les supporters du Betis, il devrait rester, au moins une saison, à Séville.

C'est du moins ce qu'a assuré son petit frère, Yassin Fekir, dans des propos accordé au quotidien 'Estadio Deportivo'.

"Mon frère est heureux et se sent bien au Betis et à Séville. Il est très heureux de franchir cette nouvelle étape dans sa carrière et se sentir le soutien des supporters", a-t-il confié.

En ce qui concerne sa situation personnelle, Yassin a confié vouloir aussi rester au Betis. "Je regarde les matches, c'est un grand club de Liga", a-t-il conclu.