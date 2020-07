Le frère de Griezmann : "J'ai envie de chialer"

Installé sur le banc pour la seconde rencontre consécutive en Liga, Antoine Griezmann n'a pas pu avoir les retrouvailles dont il rêvait avec son ancienne équipe au Camp Nou.

Pire encore, Quique Setién a pris la décision de le faire entrer à la 90e minute de la rencontre, pour quelques minutes lors desquelles le joueur n'a logiquement pas eu le temps de prouver.

Les plus populaires

Son frère, Théo Griezmann, n'a pas pu s'empêcher de réagir à la situation cauchemardesque que vit Antoine dans les rangs du Barça depuis la reprise du football espagnol.

"Deux minutes", a-t-il tweeté. Avant d'ajouter : "J'ai envie de chialer, sérieux." Le frère de Griezmann a supprimé les messages par la suite, mais cela prouve bien que le malaise est de plus en plus lourd pour le joueur.

Griezmann’s brother Theo tweeted and deleted:



Its just sad man pic.twitter.com/Ivz9d9tWlD