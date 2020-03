Le frère de Marquinhos demande à Neymar de rester au PSG

Les internautes ont pu se divertir lundi soir sur Instagram. Certains sont restés devant le live de Karim Benzema, accompagné un temps par le Youtubeur Mohamed Henni. Quand d'autres ont profité de la bonne humeur de Luan Aoas Correa, le frère de Marquinhos, pour lui poser quelques questions.

Plusieurs sujets d'actualité à propos du PSG ont été évoqués dans sa story Instagram. Avec entre autres, cette question : "Neymar va rester à Paris l'année prochaine ?"

Luan a alors fait part de son souhait, envoyant un message en direction de son compatriote : "Neymar, reste avec nous !", a-t-il écrit, en citant le compte officiel du n°10 parisien avec trois emojis "prière" au début de la réponse.

Il a aussi été questionné sur le futur de son frère au PSG. Et visiblement, il espère que Marquinhos, qui a prolongé récemment jusqu'en 2024, restera le plus longtemps possible. "J'espère qu'il va rester jusqu'à la fin de sa carrière", a-t-il précisé.

Enfin, quand il lui a été demandé quel joueur il rêvait de voir signer au Paris Saint-Germain, Luan Aoas Correa a répondu Casemiro ou Harry Kane. Un rêve prémonitoire ?