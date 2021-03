Le gardien d'Everton victime de "menaces au couteau"

La presse britannique a révélé mercredi que le domicile du gardien d'Everton Robin Olsen avait été cambriolé samedi.

Selon le 'Daily Mail', les assaillants ont menacé l'international suédois "avec un couteau" et se sont échappés avec des "bijoux" et une "montre de luxe".

Les autorités enquêtent déjà sur l'incident et Everton a offert un soutien psychologique au footballeur et à sa famille - épouse et enfants - qui se trouvaient avec Olsen au moment de l'agression.