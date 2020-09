Le gardien islandais Runarsson à Arsenal

Le joueur de 25 ans, qui compte 5 sélections en équipe d'Islande dont la dernière en novembre 2018, sera chez les Gunners la doublure de Bernd Leno, après le départ de l'Argentin Emiliano Martinez pour devenir titulaire à Aston Villa.

Arrivé en 2018 à Dijon pour être titulaire, il avait perdu sa place dans les cages après une série de 12 matches sans victoire (8 défaites 4 nuls), avant de la récupérer à la fin de sa première saison au club bourguignon de L1.

La saison dernière, il avait aussi joué les 4 premières journées, avant de prendre place sur le banc au profit du Sénégalais Alfred Gomis, mais de revenir pour les 5 derniers matches avant que la saison ne soit abandonnée.

Runarsson a disputé sous le maillot de Dijon 45 matches toutes compétitions confondues.

"Nous sommes très heureux d'accueillir Alex. Nous l'avons observé depuis un certain temps et selon notre analyse, il a de fortes qualités que l'on recherche chez un gardien et en tant que personne", a commenté le directeur technique d'Arsenal, Edu, sur le site internet du club.