Le groupe de l'Olympique de Marseille face à l'Olympiakos

Après de longues années d'absence en Ligue des champions, mais après de jolies campagnes européennes en Europa League, l'Olympique de Marseille retrouve la plus prestigieuse des compétitions cette saison.

Et, pour son entrée en lice, les Marseillais affronteront l'Olympiakos de Mathieu Valbuena, en Grèce. Une équipe habituée des phases de poules de LDC, qui prendra ce match très au sérieux puisque Marseille reste l'adversaire, en théorie, le plus à la portée des Grecs si l'on tient compte de la présence de Porto et City dans ce groupe.

Les Marseillais pourront compter sur Payet, Thauvin ainsi que les deux recrues offensives : Cuisance et Luis Henrique. La défense marseillaise, devra veiller sur l'homme en forme côté Olympiakos, Youssef El-Arabi, qui reste sur un triplé en championnat.

Les 22 joueurs convoqués par Villas-Boas auront donc l'occasion de réussir leur entrée en Ligue des champions dès demain face à un adversaire qui est à leur portée.

Le groupe marseillais :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbou - Alvaro, Perrin, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Amavi, Balerdi - Rongier, Cuisance, Sanson, Strootman, Payet, Thauvin, Gueye, Luis Henrique, Radonjic - Aké, Germain, Benedetto.