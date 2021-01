Le groupe du Barça pour affronter Cornella en Coupe du Roi

Le FC Barcelone affronte Cornella pour son entrée en lice en Coupe du Roi cette saison, et devra éviter de se faire surprendre comme l'Atlético Madrid ou le Real Madrid.

Les joueurs de Ronald Koeman se déplaceront sans leur capitaine Leo Messi, suspendu après son expulsion le week-end dernier. Sergiño Dest, quant à lui, est forfait pour problèmes musculaires.

L'entraîneur néerlandais misera sur certains jeunes et pourrait donner du temps de jeu à Ilaix, Konrad ou encore Collado et Riqui Puig. Frenkie de Jong et Jordi Alba ont été laissés au repos.

Voici le groupe du Barça : Ter Stegen, Neto, Arnau Tenas; Araujo, Lenglet, Junior, Mingueza, Umtiti; Pjanic, Busquets, Riqui Puig, Pedri, Matheus, Ilaix; Griezmann, Braithwaite, Dembélé, Trincao, Konrad, Collado