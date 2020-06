Le groupe du FC Barcelone pour affronter Séville

Le FC Barcelone continue sa bataille pour le titre avec le Real Madrid mais garde des points d'avance sur son éternel rival, et voudrait améliorer la distance en remportant le choc contre Séville.

Contre l'actuel troisième du club de la Liga, le club blaugrana devra faire de son mieux pour décrocher trois points, une chose qui ne sera pas facile contre des Sévillans en forme.

Pour la rencontre, Quique Setién a convoqué 23 joueurs. Cependant, il y aura trois absences importantes dans le groupe du FC Barcelone pour la rencontre de ce vendredi.

Samuel Umtiti est suspendu et a été remplacé par Chumi dans le groupe. Mais ce n'est pas tout, puisque Sergi Roberto et Frenkie de Jong ne seront pas présents non plus pour l'occasion.

Le club a communiqué que Sergi Roberto souffrait d'une fissure costale. Quant à Frenkie de Jong, il souffrirait d'une contracture au mollet de la jambe droite.

Voici le groupe du FC Barcelone : Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Arthur, Suárez, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, Braithwaite, Vidal, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig, Collado, Ansu Fati, R. Araujo, Saverio, Chumi, Monchu