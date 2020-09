Le groupe du FC Barcelone pour le trophée Gamper

Un an après avoir battu Arsenal à l'occasion du traditionnel trophée amical, le FC Barcelone retrouve le Camp Nou disputer le trophée Joan Gamper, contre Elche cette fois.

Un dernier match de préparation pour l'équipe de Ronald Koeman avant de reprendre le championnat espagnol le week-end prochain.

Le Barça a communiqué le groupe convoqué pour disputer la rencontre contre Elche ce samedi soir au Camp Nou, et Koeman persiste : Arturo Vidal et Luis Suárez n'ont pas été convoqués.

Les deux joueurs n'intéressent pas Koeman et pourraient quitter le Barça avant la fin de la saison. Rafinha n'ont plus n'a pas été convoqué, alors que Nelson Semedo est bien là, malgré les rumeurs de départ le concernant. Miralem Pjanic sera de la partie, et Ansu Fati est de retour.

Voici le groupe convoqué par le FC Barcelone :