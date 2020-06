Le groupe du Real Madrid pour affronter l'Espanyol en Liga

Zinedine Zidane a publié sa convocation pour la rencontre à l'extérieur contre l'Espanyol Barcelone qui aura lieu ce dimanche soir pour tenter de garder la tête du classement de Liga.

Le Real Madrid affrontera donc la lanterne rouge et aura l'occasion de prendre deux points d'avance sur le FC Barcelone, qui n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre le Celta Vigo ce samedi.

Nacho, Lucas, Jovic, Mendy et Modric seront tous absents pour la rencontre. Les trois premiers sont blessés et Ferland Mendy et Luka Modric sont sanctionnés pour accumulation de cartons.

Casemiro sera en revanche de retour, lui qui était sanctionné lors de la journée dernière. Les joueurs de la réserve, Altube, Javi Hernández et Miguel font partie du voyage.

Le groupe du Real Madrid contre l'Espanyol :

Gardiens de but : Courtois, Areola et Altube.

Défenseurs : Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Javi Hernández et Miguel Gutiérrez.

Milieux : Kroos, Casemiro, Valverde, James et Isco.

Attaquants : Hazard, Benzema, Bale, Asensio, Brahim, Mariano, Vinicius et Rodrygo.