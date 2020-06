La liste de l'équipe de Zidane pour le match contre Majorque à domicile est maintenant officielle. Il n'y a que deux nouvelles. Le premier est l'absence de Casemiro, car il est sanctionné pour avoir reçu son dixième carton jaune. La seconde est l'inclusion d'Isco, qui est déjà remis de sa blessure.

Pour le reste, l'entraîneur merengue répète son schéma. James, par exemple, n'a pas donné le rendement attendu par Zidane lors du match contre la Real, où il a été titulaire, après on peut comprendre, le Colombien manque de temps de jeu.

Le schéma offensif et défensif ne change pas non plus. Dans le match contre la Real Sociedad, les défenseurs, les gardiens de but et les attaquants appelés sont exactement les mêmes.

Voici le groupe du Real Madrid pour affronter Majorque : Courtois, Areola, Altube; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy, Javi Hernández; Kroos, Modric, Valverde, James, Isco; Hazard, Benzema, Bale, Asensio, Brahim, Mariano Vinicius - Rodrygo.