Le groupe du Stade Rennais pour affronter Krasnodar

Le Stade Rennais est sur le point d'écrire son histoire et va jouer le premier match de son histoire en Ligue des champions ce mardi soir. L'équipe de Julien Stéphan affrontera Krasnodar.

Contre l'équipe la moins relevée de son groupe, le Stade Rennais espère pouvoir prendre le plus de points possibles pour lancer sa première édition de Champions League de la meilleure manière.

Pour cela, Stéphan a convoqué un groupe de 23 joueurs. Alfred Gomis est convoqué pour la première fois depuis son arrivée à Rennes, et James Lea-Siliki et Gerzino Nyamsi. Maouassa et Niang ne sont pas dans le groupe.

Le groupe de Rennes pour affronter Krasnodar : Romain Salin, Alfred Gomis, Damien Da Silva, Gerzino Nyamsi, Dalbert, Nayef Aguerd, Daniele Rugani, Hamari Traoré, Adrien Truffert, Brandon Soppy, Clément Grenier, Eduardo Camavinga, James Lea-Siliki, Benjamin Bourigeaud, Steven Nzonzi, Martin Terrier, Serhou Guirassy, Jérémy Doku, Yann Gboho, Flavien Tait, Romain Del Castillo, Adrien Hunou, Georginio Rutter