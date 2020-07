Le Guen a été scotché par le niveau du PSG

La reprise avait des allures d'humiliation. Pour son premier match amical de l'été et après plusieurs mois sans jouer, le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée du Havre (0-9) , dimanche soir, en Normandie. Déjà en très grande forme, le Champion de France a impressionné tout son monde, emmené par ses stars en première période. Déterminés à être prêts physiquement pour la Ligue des Champions, les Franciliens ont fait très forte impression à Paul Le Guen, l'entraîneur du HAC.

"C'est très très fort, ça va très vite, on n'est pas en situation de les arrêter, surtout en début de saison, avec un effectif jeune et incomplet. Ça va trop vite, ça va trop haut pour nous, ce n'est pas une surprise" , a analysé l'ancien de la maison au sortir de la rencontre, dans des propos accordés à France Football . ​

"9-0, ce n'est pas grave. Eux ont des échéances, des finales, la Ligue des champions (...) Ils ne peuvent pas traîner en route. Ils ont un effectif prêt, compétitif. On sent de la complicité, qu'ils ont du plaisir à se retrouver, beaucoup de complicité en les regardant. Je suis admiratif, ce sont des champions, des stars, mais des champions aussi qui sont en train de se préparer. Ils ont de l'appétit, ils sont concentrés sur leurs objectifs, c'est précis" , a ensuite ajouté Paul Le Guen.

Selon lui, le Paris Saint-Germain a les moyens de ses ambitions cette saison, et est un prétendant sérieux à une victoire finale en Ligue des Champions. "Je suis très clair, je pense qu'ils ont les moyens, et largement, mais le truc, c'est que je le pense depuis trois-quatre ans et qu'ils n'y arrivent pas. J'espère que cette fois-ci sera la bonne", a ainsi déclaré l'ancien entraîneur du PSG. Une chose est sûre, le talent des joueurs ne s'est pas envolé durant le confinement.