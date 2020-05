Le Hertha remporte le derby de Berlin

La logique a été respectée ce vendredi lors du premier match de la 27e levée de la Bundesliga. Sur sa pelouse, et malgré l’absence du public, le Hertha a pu facilement disposer de l’Union Berlin. L’équipe coachée par Bruno Labbadia s’est imposée par quatre buts d’écart. Tout s’est joué en début de seconde période, avec notamment trois réalisations en l’espace de dix minutes.

Vedad Ibisevic a été le grand héros de cette rencontre. L’ancien attaquant du PSG a été décisif sur les trois premiers buts des siens. Il a commencé d’abord par ouvrir le score à la 51e, en plaçant une jolie tête sur un centre de Marvin Plattenhardt.

Ensuite, à peine une minute plus tard, il lançait le Belge Dodi Lukebakio pour le break. Ce dernier se déjouait sans difficulté du gardien adverse avant de pousser le cuir dans les filets vides. Il n’y avait plus de suspense dans cette rencontre, mais cela n’a pas empêché l’équipe berlinoise de poursuivre sur sa lancée et trouver le chemin filets à deux autres reprises. Cunha portait le score à 3-0 (61e), avant que le Belge Dedryck Boyata ne clôture la marque sur une tête rageuse à la suite d’un corner (77e).

En s’imposant ce vendredi, le Hertha remonte à la 10e place du classement, avec quatre points d’avance sur son adversaire du jour. Piatek et ses coéquipiers sont bien partis pour se maintenir dans l’élite. L’Union, de son côté, est 12e et pas à l’abri d’un naufrage.