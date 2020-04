Le jeune nigérian qui a dit "non" à United pour jouer en troisième division anglaise

Bright Osayi-Samuel est un jeune ailier de 22 ans qui joue actuellement à Queens Park Rangers, équipe où il a atterri lors de la saison 2017-2018.

L'international nigérian aurait pu porter les couleurs de Manchester United, équipe qui était très intéressé par son transfert alors qu'il évoluait à Blackpool.

C'est le joueur lui-même qui l'a confirmé à 'The Independant'. Mais à la surprise générale, Osayi-Samuel a préféré décliner l'offre des hommes d'Old Trafford.

"Ils sont venus me chercher lorsque je jouais à Blackpool. Mais à l'époque je voulais jouer, j'ai dit non et j'ai eu de la régularité au sein de l'équipe", s'est rappelé le joueur du club anglais.

Dans les rangs du club de League One, Osayi-Samuel a joué 78 matches officiels et a inscrit cinq buts, avant d'atterri en Championship, du côté de Londres et des Queens Park Rangers.