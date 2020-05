Le joueur qui dispose d'une clause pour rejoindre Messi en Argentine

Nahuel Guzmán a joué six matches avec l'équipe nationale argentine et six saisons avec les Newell's. Pour lui, ce serait un rêve de jouer avec Leo Messi avant de raccrocher ses gants.

Le gardien de but des Tigres finit son contrat en 2021 et a encore plusieurs années devant lui avant de prendre sa retraite. Dans une interview avec 'TyC Sports', le vétéran gardien a évoqué Leo Messi et la drôle de clause qu'il dispose.

"La seule façon pour qu'ils me laissent retourner à Newell's malgré mon contrat, même pour six mois, c'est que Messi y aille aussi."

"Je serais ravi si cela arrive, parce que Messi le veut et qu'il est motivé pour jouer en Argentine, même si c'est difficile à imaginer. Nous avons tous nos propres situations familiales et j'imagine qu'il y a aussi la question de l'exposition", a ajouté Nahuel Guzmán.

Messi, avant de rejoindre le FC Barcelone et devenir l'un voire le meilleur joueur du monde, avait joué dans les rangs des Newell's Old Boy's. Et le joueur blaugrana âgé de 33 ans, a déjà évoqué son désir de raccrocher ses crampons dans son pays natal.