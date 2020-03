Le jour où Fabregas a acheté une voiture à Willy Caballero

Aucun pari n'est jamais sûr. Ce n'est pas Fabregas qui va prétendre le contraire. A travers Instagram, le joueur de Monaco a raconté un anecdote sur un pari perdu contre Willy Caballero, gardien de Chelsea. Un pari qui a obligé l'Espagnol à acheter un Range Rover à l'Argentin.

"Souvent, pendant de nombreuses années, après l'entrainement, j'aimais rester un peu plus longtemps pour tirer des penalties. J'ai toujours fait des paris avec les gardiens de but pour donner du piment au défi, et pour une raison ou une autre je n'avais jamais manqué, alors un jour j'ai pris trop d'assurance et ça a dérapé", a déclaré l'ancien joueur du Barça.

"C'était le tour de Willy Caballero et je lui ai dit que s'il arrêtait, je lui donnerais un Range Rover. Malheureusement pour moi, il a arrêté mon penalty devant tout le monde, alors imaginez ce que c'était... Je suis passé de l'état de plus sûr de moi à celui de l'homme le plus stupide du monde", a-t-il ajouté.

"Évidemment, tout le monde se moquait de moi et criait que je devais tenir ma parole. Je suis donc allé dans une casse et j'ai trouvé un Range Rover accidenté qui ne pouvait même pas être utilisé pour 1 000 euros et je l'ai pris avec moi", a avoué Cesc, qui a ajouté la morale : "Ne faites jamais de pari"

Fàbregas a accompagné ses paroles d'une vidéo du moment où il livre la voiture à Caballero, toujours à Chelsea. En compagnie de tous ses coéquipiers, l'Espagnol a accompagné l'Argentin avec une serviette sur la tête, puis l'a montré devant tout le monde, provoquant rires et cris.