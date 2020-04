Le jour où Roberto Carlos a évité le prêt de Marcelo

Roberto Carlos a raconté à 'ESPN' le jour où il a rencontré Marcelo au Real Madrid.

Les Merengue l'avaient recruté en 2006, alors qu'il n'avait que 18 ans, contre la somme de six millions d'euros.

L'historique joueur du Real Madrid a raconté l'arrivée du latéral brésilien. "J'ai joué avec lui lorsqu'il avait 18 ans. Le Real Madrid voulait le prêter en Espagne et j'ai été le premier à dire non".

Roberto Carlos a alors été comme un grand frère pour Marcelo, qui a évoqué ces moments difficiles au micro de 'Real Madrid TV'.

"Lorsque j'avais 18 ans, un dirigeant m'a appelé à son bureau au Bernabéu et j'y suis allé seul. Ils m'ont dit qu'ils voulaient me prêter à un autre club pour que je prenne de l'expérience et que je revienne la saison d'après. Je lui ai dit que j'allais pas partir du Real. Ce fut le pire moment parce que je savais que l'équipe n'avait pas besoin de moi, mais ce fut le moment où j'ai été le plus fort".