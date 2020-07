Un joyau du Sporting CP efface un record de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo raccrochera les crampons laissant derrière lui un ensemble de records qui ne seront pas faciles à battre. Cependant, au Portugal, ils ne manquent pas de futures stars. Au Sporting CP, un joueur a battu un record du CR7. Il s'agit du jeune espoir Joelson Fernandes.

A 17 ans, quatre mois et trois jours, il est le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe à avoir débuté en première équipe, il a battu un record détenu par Figo, Ronaldo et Futre.

Bien que le Sporting soit connu pour former des grands noms du ballon rond, comme CR7, Figo ou encore Ricardo Quaresma, il a fallu près de deux décennies pour que quelqu'un pulvérise le record de Cristiano, ce qui semblait impensable.

Mais Joelson, qui est courtisé par plusieurs cadors européens, n'est pas Cristiano. Le plus dur pour le jeune talent portugais est maintenant de grandir avec cette pression, d'être comparé à l'un des meilleurs joueurs du monde et certainement le meilleur joueur portugais de l'histoire, aux côtés d'Eusebio.

Tiago Tomás, un avant-centre, a également fait ses débuts contre Gil Vicente. Il a 18 ans et a un bel avenir devant lui.