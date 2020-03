Le Liverpool Legends recrute Fernando Torres

Les Espagnols Fernando Torres, Luis García et José Enrique feront partie de l'équipe du Liverpool Legends qui affrontera le Barça dans un match caritatif le 28 mars prochains à Anfield.

Selon une information avancée par le club red lui-même, le match aura pour but de récolter des fonds pour la Fondation Liverpool FC via des enchères qui incluront des expériences comme une rencontre avec Luis García, qui a remporté la Ligue des Champions en 2005, mais aussi des places VIP et l'entrée au stade avec les joueurs pour deux personnes.

Les places ont déjà toutes été vendues, mais le club a mis en place une plateforme sur laquelle certaines personnes pourraient être choisies en cas de désistement des abonnés.

Du côté de Liverpool, on retrouvera des joueurs tels que Peter Crouch, Torres, Luis García et José Enrique. D'anciens joueurs comme Jamie Carragher, Sami Hyypia ou Steve McManaman et Jerzy Dudek seront aussi présents.

Le Barça, pour sa part, présentera un onze avec notamment Patrick Kluivert, Edgar Davids, Juliano Belletti ou l'Argentin Javier Saviola.