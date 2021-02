Le Maroc dispose de la Zambie et affrontera le Cameroun en demies

Nous connaissons désormais la première demi-finale du Championnat d'Afrique des Nations. Le Mali et le Cameroun avaient déjà rejoint le dernier carré en éliminant le Congo et la RDC samedi soir.

Le Mali s'était imposé au bout du suspens en séance de tirs au but, et le Cameroun avait disposé d'une RDC amoindrie par la Covid-19 sur un score final de 1-2.

Et alors que le Mali attend encore de connaître son adversaire pour les demi-finales, le pays hôte sait désormais qu'il affrontera le Maroc en demi-finale mercredi prochain.

Car le Maroc s'est qualifié ce soir en écrasant la Zambie à Yaoundé (3-1). Rahimi (1e), Bemammer (8e) et El Kaabi (39e) ont rapidement plié le match, et la Zambie a réagi bien trop tard en réduisant le score à la 80e minute, grâce à Phiri.

Le Maroc affrontera donc le Cameroun pour une place en finale. Le Mali devra attendre encore quelques heures afin de savoir qui de la Guinée ou du Rwanda sera son prochain adversaire.