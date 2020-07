Le meilleur Griezmann pointe enfin le bout de son nez

Le football est devenu si médiatique qu'un joueur n'a plus le temps de se chercher. Après quelques matchs décevants, les rumeurs d'un mal-être voire d'un possible départ commencent à faire surface.

En moins de sept jours, Antoine Griezmann est passé d'humilié à adulé pour sa performance remarquable avec le FC Barcelone face à Villarreal ce dimanche soir en Liga.

Le champion du monde français avait pourtant vécu l'un des pires moments de sa carrière un peu plus tôt dans la semaine, lui qui était entré en jeu à la 90e minute contre son ancienne équipe, l'Atlético Madrid.

Après deux matches consécutifs débutés sur le banc, Antoine Griezmann retrouvait le onze titulaire de Quique Setién, aligné en attaque avec Luis Suárez et Leo Messi. Et dimanche soir, les trois joueurs étaient en forme.

L'équipe catalane a débuté son match avec une sorte de 4-2-3-1 qui a réglé presque tous les problèmes de Griezmann, qui avait énormément de mal à trouver et à se faire trouver par ses coéquipiers au sein du fameux 4-3-3 catalan.

Plus de poste d'ailier gauche, et Antoine Griezmann était donc tout de suite plus libre et bien plus en confiance. Le Français pouvait permuter avec ses coéquipiers et a réussi à trouver une belle connexion avec Leo Messi, puisque les deux joueurs ont échangé jusqu'à 16 ballons. Bien plus que lors des derniers mois.

Un nouveau système qui semblait à la fois libérer Griezmann, mais aussi Messi. Le champion du monde a brillé dans le jeu blaugrana, et a notamment inscrit un but splendide depuis l'entrée de la surface, d'une frappe piquée qui a touché la transversale avant de terminer dans les buts.

Il y a donc de l'espoir pour cette équipe blaugrana qui reprenait vie ce dimanche après une reprise plus que difficile. Si le titre est presque hors de portée, le Barça aura le temps de peaufiner son jeu avant le retour de la Ligue des champions en août.