Le message de Schürrle et Howedes sur le côté superficiel du football

André Schürrle et Benedikt Höwedes ont beaucoup en commun. La première est qu'ils ont été champions du monde au Brésil en 2014 avec l'Allemagne. La deuxième est qu'ils ont mis un terme à leur carrière l'été dernier.

À seulement 29 et 32 ans, l'attaquant et le défenseur central en ont eu marre. Le premier révèle qu'il a perdu l'envie de la compétition et qu'il en avait marre de la vie de footballeur, ce que reconnaît également Howedes.

Interrogés par la revue de la Fédération allemande, les deux anciens joueurs confient qu'ils ne se sentaient pas à l'aise. Howedes se souvient par exemple de la première voiture qu'il s'est acheté avec un gros salaire : " Je me suis rendu compte que ce n'était pas pour moi. Ça ne me procure rien. C'est dangereux d'essayer d'être quelqu'un que l'on n'est pas".

"Je devais toujours porter des vêtements chers, une veste en cuir par-ci, un t-shirt par-là... peu importe, ce qui comptait c'était le prix, c'est comme ça que tu rentres dans le groupe", l'accompagne Schürrle, avant d'ajouter : "Aujourd'hui, je comprends de moins en moins pourquoi ces choses inutiles ont un jour été importantes pour moi".

Les gens ne comprennent pas cette superficialité prédominante dans les vestiaires du monde du football. "Si vous ne pouvez pas donner votre avis sur des sujets comme les voitures ou les montres, vous vous en rendez compte", déclare Howedes, avant que Schürrle ne conlut : "La plupart du temps, vos coéquipiers sont vos amis, mais pas de très bons amis".