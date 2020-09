Messi tacle le Barça dans son message d'adieu à Suarez

Lionel Messi vit l'un des moments les plus difficiles au FC Barcelone. Après son faux départ, l'Argentin a dû dire au revoir à deux de ses meilleurs amis dans le vestiaire : Vidal et Luis Suarez. N'entrant plus dans les plans de Koeman, ce dernier va poursuivre sa carrière à l'Atletico Madrid.

Le capitaine barcelonais a posté sur Instagram une photo en compagnie de l'international uruguayen. Avec un texte d'adieux en forme d'hommage, où il exprime sa tristesse et surtout, sa colère envers sa direction.

"Je commençais à me faire à l'idée mais aujourd'hui je suis entré dans le vestiaire, et j'ai réalisé pour de vrai. Que cela va être difficile de ne plus partager mon quotidien avec toi, sur les terrains et en dehors. Tu vas tellement nous manquer. Toutes ces années, ces nombreux matés (boisson argentine), ces repas, ces dîners... Des tas de choses que l'on ne pourra jamais oublier, et toutes ces journées passées ensemble. Quel sentiment étrange lorsque je te verrai porter un autre maillot, et surtout quand je devrai t’affronter. Tu méritais qu'on te dise au revoir à la hauteur de ce que tu es : l'un des joueurs les plus importants de l'histoire du club, qui a réalisé de véritables exploits à la fois pour l'équipe mais aussi individuellement. Et pas qu'on te vire comme ils l'ont fait. Mais en vérité, au point où en sont les choses, plus rien ne me surprend. Je te souhaite tout le succès possible dans ce nouveau défi. Je t'aime beaucoup, je vous aime beaucoup. À bientôt, mon ami.", peut-on lire sur le message de Messi.

Ça tire à balles réelles ici !